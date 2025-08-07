الأهلي يحقق مكاسب بنسبة 13.1% من قيمته التسويقية مقارنة بالعام الماضي

حقق النادي الأهلي مكاسب على مستوى القيمة التسويقية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري مقارنة بالموسم الماضي.

وضم الأهلي عددا من العناصر المميزة في الموسم الحالي وسجل تقدما في بنسبة13.1% من قيمته السوقية التي سجلها الموسم الماضي.

وجاءت القيمة التسويقية للأعلى في الموسم الحالي نحو 38.35 مليون يورو بعد أن اختتم الموسم الماضي بقيمة تسويقية وصلت لـ 33.90 مليون يورو.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن نجاح الأهلي بزيادة قيمته التسويقية جاء بعد التعاقد مع صفقات مميزة مثل بن رمضان وتريزيجيه وزيزو أصحاب القيم التسويقية المرتفعة.

ورغم تخلى الأهلي عن عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق موسم 2025-2026، فإنه لم يتأثر برحيلهم على المستوى التسويقي.

كما حقق الأهلي تراجعا في متوسط أعمار الفريق الأول مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه متوسط أعمار وصل لنحو 32 عاما ليسجل في الموسم الجديد 31 عاما فقط.