وزير الشباب والرياضة يلتقي البطل الأولمبي أحمد الجندي ويبحث استعداداته للمرحلة المقبلة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطل الاولمبي أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة أبطال مصر الرياضيين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشاد صبحي بالإنجازات التي حققها أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث، مؤكداً أن الجندي يعد نموذجا مشرفا للرياضي المصري الطموح والمثابر. كما تناول اللقاء خطط إعداد الجندي للفترة المقبلة، وايضا خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.

وأكد أن الدولة المصرية تقف دائما بجانب أبنائها الرياضيين، وستقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لأحمد الجندي ليواصل مسيرته الكبيرة وتحقيق المزيد من الإنجازات.