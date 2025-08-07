ربنا يقومك بالسلامة.. كندة علوش تدعو بالشفاء لِـ أنعام

أعربت الفنانة كندة علوش عن دعمها الكامل للفنانة أنغام، التي تمر بوعكة صحية في الوقت الحالي، حيث وجّهت لها رسالة مؤثرة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع إنستجرام"

وكتبت كندة: “نغومة حبيبتي وحبيبة كل الناس.. ربنا يقومك بالسلامة ويشفيني ويعافيكي ويطمنا عليكي ويطمن مامتك وعمر وعبدالرحمن وكل اللي بيحبوكي.. يارب الفترة الصعبة دي تعدي على خير وترجعي لفنك وجمهورك بصحة تامة إن شاء الله”.

يُذكر أن أنغام تلقى دعمًا كبيرًا من زملائها في الوسط الفني، وسط حالة من الترقب والقلق من جمهورها على حالتها الصحية، في انتظار صدور بيان رسمي يطمئن محبيها.





