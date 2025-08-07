قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
مرأة ومنوعات

هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام

أنغام
أنغام
هاجر هانئ

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض خضوعها لعملية جراحية صباح اليوم.


كتب الإعلامي محمدود سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام:" آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير ، فأرجو إن إنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

تفاصيل مرض أنغام 


ماذا يحدث أثناء عملية استئصال البنكرياس؟
عندما يحين موعد الجراحة، سيساعدك فريق الرعاية الصحية على الصعود إلى سرير العملية، وسيقوم طبيب التخدير بحقنك بالمخدر عبر أنبوب وريدي في ذراعك،  سيؤدي هذا إلى تخديرك أثناء العملية، سيستمر أنبوبك الوريدي في ضخ السوائل والأدوية، وأحيانًا التغذية .
سيضع فريق الرعاية الصحية أنابيب مختلفة لدعم جسمك أثناء التخدير، سيكون لديك أنبوب في القصبة الهوائية لمساعدتك على التنفس، وآخر في معدتك لمنع الغثيان، كما ستُوضع قسطرة فولي لتصريف البول، وأنابيب في تجويف البطن لتصريف السوائل الزائدة.

تُجرى معظم عمليات استئصال البنكرياس بالجراحة المفتوحة، مما يُتيح الوصول بسهولة إلى العديد من الأعضاء في آنٍ واحد، قد تتمكن بعض المراكز الطبية من إجراء بعض عمليات استئصال البنكرياس بطرق طفيفة التوغل، مثل الجراحة بالمنظار أو الجراحة الروبوتية ،تُسهّل هذه الطرق عملية التعافي.

إذا كنتِ ستخضعين لجراحة مفتوحة، فسيُجري الجراح شقًا طويلًا واحدًا عبر بطنكِ لفتح تجويف البطن، أما إذا كنتِ ستخضعين لجراحة بالمنظار أو جراحة روبوتية، فسيُجري الجراح عدة شقوق صغيرة تُشبه ثقب المفتاح، سيجري الجراحة من خلالها باستخدام أدوات طويلة وكاميرا (منظار البطن).

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

كم تستغرق عملية استئصال البنكرياس؟


تستغرق عملية استئصال البنكرياس المركزي أو البعيد حوالي أربع ساعات، بينما تستغرق عملية استئصال البنكرياس الكلي أو عملية ويبل حوالي ست ساعات.

المصدر: clevelandclinic.
 

أنغام تفاصيل مرض أنغام مرض أنغام عملية استئصال البنكرياس البنكرياس

