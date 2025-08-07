هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام

تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض خضوعها لعملية جراحية صباح اليوم.



كتب الإعلامي محمدود سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام:" آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير ، فأرجو إن إنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

تفاصيل مرض أنغام



ماذا يحدث أثناء عملية استئصال البنكرياس؟

عندما يحين موعد الجراحة، سيساعدك فريق الرعاية الصحية على الصعود إلى سرير العملية، وسيقوم طبيب التخدير بحقنك بالمخدر عبر أنبوب وريدي في ذراعك، سيؤدي هذا إلى تخديرك أثناء العملية، سيستمر أنبوبك الوريدي في ضخ السوائل والأدوية، وأحيانًا التغذية .

سيضع فريق الرعاية الصحية أنابيب مختلفة لدعم جسمك أثناء التخدير، سيكون لديك أنبوب في القصبة الهوائية لمساعدتك على التنفس، وآخر في معدتك لمنع الغثيان، كما ستُوضع قسطرة فولي لتصريف البول، وأنابيب في تجويف البطن لتصريف السوائل الزائدة.

تُجرى معظم عمليات استئصال البنكرياس بالجراحة المفتوحة، مما يُتيح الوصول بسهولة إلى العديد من الأعضاء في آنٍ واحد، قد تتمكن بعض المراكز الطبية من إجراء بعض عمليات استئصال البنكرياس بطرق طفيفة التوغل، مثل الجراحة بالمنظار أو الجراحة الروبوتية ،تُسهّل هذه الطرق عملية التعافي.

إذا كنتِ ستخضعين لجراحة مفتوحة، فسيُجري الجراح شقًا طويلًا واحدًا عبر بطنكِ لفتح تجويف البطن، أما إذا كنتِ ستخضعين لجراحة بالمنظار أو جراحة روبوتية، فسيُجري الجراح عدة شقوق صغيرة تُشبه ثقب المفتاح، سيجري الجراحة من خلالها باستخدام أدوات طويلة وكاميرا (منظار البطن).

كم تستغرق عملية استئصال البنكرياس؟



تستغرق عملية استئصال البنكرياس المركزي أو البعيد حوالي أربع ساعات، بينما تستغرق عملية استئصال البنكرياس الكلي أو عملية ويبل حوالي ست ساعات.

المصدر: clevelandclinic.

