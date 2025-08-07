قومي يا صوت مصر.. رسالة مؤثرة من عمرو أديب لأنغام في وعكتها الصحية

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للفنانة أنغام بعد وعكتها الصحية.

وكتب أديب، عبر حسابه على “إكس”: “مفيش غير أنغام واحدة. وفي تاريخ المزيكا المصرية، بعد سنين وسنين، حتلاقي فصل كامل باسم المطربة الجبارة، المجددة، الموهوبة، الشقيانة، المجتهدة أنغام. ومن سخريات المرض إنه يهوى اختيار العباقرة، وليس هذا فقط، بل كمان إنه يهاجمهم في عز مجدهم وعنفوانهم. قومي يا صوت مصر.. العالم العربي كله في انتظارك”.

وتصدرت الفنانة أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول البعض خضوعها لعملية جراحية صباح اليوم.

وكتب الإعلامي محمدود سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة فى البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير، فأرجو إن انتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".