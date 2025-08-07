قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
"خطأ استراتيجي".. رئيس الأركان الإسرائيلي يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، هاجم بشكل غير مباشر خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أنها قد تنطوي على خطأ استراتيجي يهدد أرواح الجنود دون أن يخدم الأهداف المعلنة للحرب.

وأشارت أبو شمسية، إلى أن تصريحات زمير جاءت خلال اجتماع هيئة الأركان العامة، حيث شدد على أن موقفه سيبقى موضوعيًا ومستقلًا ومهنيًا، مؤكدًا أن ثقافة الاختلاف في الرأي داخل الجيش جزء أساسي من التقاليد الإسرائيلية، ولافتًا إلى أن مسؤولية الجيش تتمثل في حماية أمن إسرائيل بواقعية وليس بناءً على نظريات أو مؤامرات.

وتابعت: «أشار زمير إلى أن عملية عربات جدعون اقتربت من نهايتها، مؤكدًا أنها حققت أهدافًا رغم الانتقادات الداخلية، معتبرًا أن المهم حاليًا هو ضمان أمن طويل المدى خاصة في بلدات غلاف غزة والمناطق الحدودية، وأن الجيش لن يكتفي بالاحتواء بل سيعتمد نهجًا هجوميًا واضحًا».

وأوضحت أن زمير أشار إلى أن الأهداف الأساسية ما زالت قائمة وعلى رأسها هزيمة حركة حماس وانهيار حكمها في القطاع، إلى جانب إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع مصيري للكابينت الإسرائيلي يتوقع أن يستمر خمس ساعات، بحضور نتنياهو ووزراء بارزين، وسط انقسام واضح في صفوف الحكومة بين مؤيدين ومعارضين للخطة.

نتنياهو اسرائيل رئيس الاركان الاسرائيلي غزة اخبار التوك شو

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرص في الطب والأسنان والهندسة.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية 2025

البابا تواضروس

5 مشاهد مكانية في حياة القديس أثناسيوس.. البابا يلتقي خدام كنائس الخليج|صور

وزير العمل

إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

