"خطأ استراتيجي".. رئيس الأركان الإسرائيلي يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، هاجم بشكل غير مباشر خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرًا أنها قد تنطوي على خطأ استراتيجي يهدد أرواح الجنود دون أن يخدم الأهداف المعلنة للحرب.

وأشارت أبو شمسية، إلى أن تصريحات زمير جاءت خلال اجتماع هيئة الأركان العامة، حيث شدد على أن موقفه سيبقى موضوعيًا ومستقلًا ومهنيًا، مؤكدًا أن ثقافة الاختلاف في الرأي داخل الجيش جزء أساسي من التقاليد الإسرائيلية، ولافتًا إلى أن مسؤولية الجيش تتمثل في حماية أمن إسرائيل بواقعية وليس بناءً على نظريات أو مؤامرات.

وتابعت: «أشار زمير إلى أن عملية عربات جدعون اقتربت من نهايتها، مؤكدًا أنها حققت أهدافًا رغم الانتقادات الداخلية، معتبرًا أن المهم حاليًا هو ضمان أمن طويل المدى خاصة في بلدات غلاف غزة والمناطق الحدودية، وأن الجيش لن يكتفي بالاحتواء بل سيعتمد نهجًا هجوميًا واضحًا».

وأوضحت أن زمير أشار إلى أن الأهداف الأساسية ما زالت قائمة وعلى رأسها هزيمة حركة حماس وانهيار حكمها في القطاع، إلى جانب إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع مصيري للكابينت الإسرائيلي يتوقع أن يستمر خمس ساعات، بحضور نتنياهو ووزراء بارزين، وسط انقسام واضح في صفوف الحكومة بين مؤيدين ومعارضين للخطة.