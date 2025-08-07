تعرف على تفاصيل حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عمليات تدفق المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تواصلت في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شهد اليوم عبور القافلة العاشرة ضمن سلسلة الإمدادات التي أطلقها الهلال الأحمر المصري تحت اسم "زاد العزة"، والتي بدأت في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز": "وتضمنت هذه القافلة مواد غذائية وإغاثية متنوعة شملت الدقيق، والسلال الغذائية، والمستلزمات الطبية، والعناية الشخصية، بالإضافة إلى بعض مواد البناء ومستلزمات المستشفيات".

وتابع، أنّ الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية تنسيق وطنية لتفويج الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يقتصر دوره على الشاحنات التابعة له أو التي تعتبر من مصادره المباشرة، بل يشمل أيضًا شاحنات من منظمات أممية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأشار إلى مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أطلق قبل يومين قافلته الحادية عشرة بعد إرسال عشر قوافل سابقة، حيث تمكّنت هذه الجهود مجتمعة من إدخال نحو 63 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وبيّن عبد الرازق أن الدولة المصرية لم تقتصر على إرسال المساعدات براً فقط، بل قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ 12 عملية إسقاط جوي باستخدام طائرات حربية لنقل عشرات الأطنان من المساعدات إلى مناطق يصعب الوصول إليها براً نتيجة الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب، حيث تأتي هذه العمليات في إطار الدعم الشامل والمستمر الذي تقدمه مصر للفلسطينيين في قطاع غزة، رغم التحديات الميدانية واللوجستية القائمة.