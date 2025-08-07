الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر

أعلنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، إطلاق اسم رائد الإعلام العربي الكبير فهمي عمر، على ورشة العمل التدريبية المتخصصة الأولى التي اطلقتها اللجنة، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، والتي خرجت عن توصيات الجلسات واللقاءات المكثفة التي عقدتها اللجنة بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، مع الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الرياضي.

ومن المقرر أن يتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من المحاضرات حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».

ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء الإعلاميين والمحللين الرياضيين، وبحضور إعلاميي القنوات الفضائية الرياضية والصحف والمنصات الرقمية.

وتهدف الورشة إلى تطوير أدوات المحلل الرياضي في تقديم الرأي الفني الاحترافي، وتعزيز مفاهيم الحياد والتوازن والانضباط المهني أمام الكاميرا، وكذلك تدريب المشاركين على استخدام البيانات والإحصائيات في التحليل الفني، وتأهيل الضيف الإعلامي الثابت ليكون عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في المشهد الإعلامي الرياضي.