english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

عملت عمليات كتير .. بعد أزمة أنغام الصحية اعرف مضاعفات مرضها

البنكرياس
البنكرياس
اسماء محمد

عانت الفنانة أنغام من من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

واصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.

مضاعفات ورم البنكرياس 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم مضاعفات ورم البنكرياس الذى عانت منه الفنانة أنغام مثل:

نقص الوزن

يفقد الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس وزنهم لأن السرطان يستنفد الكثير من طاقة الجسم ويصعب تناول الطعام بسبب الغثيان والقيء اللذين تسببهما علاجات السرطان أو ضغط السرطان على المعدة وأحيانًا يصعب على الجسم هضم العناصر المغذية من الطعام لأن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من العصارات الهاضمة.

أنغام


اليرقان

 إذا سد سرطان البنكرياس القناة الصفراوية، فقد يسبب ذلك اليَرَقان، وتشمل مؤشراته اصفرار الجلد وبياض العينين ويصبح لون البول غامقًا ولون البراز باهتًا، وغالبًا يحدث اليرقان دون ألم في البطن.

في حالة انسداد القناة الصفراوية، يمكن وضع أنبوب بلاستيكي أو معدني، يُسمى الدعامة، بداخلها وتساعد هذه الدعامة في إبقاء القناة الصفراوية مفتوحة، وذلك من خلال إجراء يُسمى تصوير الأقنية الصفراوية والبنكرياس بالمنظار بالطريق الراجع.

وأثناء هذا التصوير، يضع اختصاصي الرعاية الصحية أنبوبًا طويلاً مزودًا بكاميرا صغيرة، يُسمى المنظار الداخلي، أسفل الحلق ويمر الأنبوب عبر المعدة إلى الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة ويضع اختصاصي الرعاية الصحية صبغة في قنوات البنكرياس والقنوات الصفراوية من خلال أنبوب صغير يناسب المنظار وتساعد هذه الصبغة في إظهار القنوات في اختبارات التصوير كما يستخدم اختصاصي الرعاية الصحية هذه الصور لوضع دعامة في المكان المناسب في القناة لإبقائها مفتوحة.

الألم

قد يضغط ورم أثناء نموه على أحد الأعصاب في البطن، مما يسبب ألمًا يمكن أن يكون شديدًا، ربما تساعدك حينها مسكنات الألم لتشعر براحة أكبر. وقد تساعد بعض العلاجات مثل العلاج الإشعاعي والمعالجة الكيميائية على إبطاء نمو الورم وتخفيف الألم بعض الشيء.

عندما لا تُجدي الأدوية نفعًا، قد يقترح اختصاصي الرعاية الصحية إحصار الضفيرة البطنية ويُستخدم في هذا الإجراء إبرة لوضع الكحول في الأعصاب التي تتحكم في الألم في البطن و إذ يمنع الكحول الأعصاب من إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

انسداد الأمعاء

 يمكن أن ينمو سرطان البنكرياس في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة أو يضغط عليه، ويُسمى الاثني عشر وقد يمنع ذلك تدفق الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء.

قد يقترح اختصاصي الرعاية الصحية وضع أنبوب يُسمى الدعامة في الأمعاء الدقيقة لإبقائها مفتوحة.

 قد يكون من المفيد إجراء عملية جراحية لوضع أنبوب تغذية أو يمكن عن طريق الجراحة ربط المعدة بالجزء السفلي من الأمعاء حيث لا يُسبب السرطان انسدادًا.

البنكرياس مضاعفات البنكرياس مرض البنكرياس السرطان خطورة إهمال علاج البنكرياس

