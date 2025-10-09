قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى عددا من الاتصالات من نظرائه العرب والأوروبيين للتهنئة بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة

وزير الخارجية يتلقى عدة اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب
وزير الخارجية يتلقى عدة اتصالات مكثفة مع نظرائه العرب
علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء أمس وصباح اليوم العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه بالدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، للإعراب عن ترحيبهم البالغ بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقد أكد الوزراء خلال الاتصالات على تقديرهم الكامل للدور الذي اضطلعت به القيادة المصرية الرشيدة والحكيمة من أجل تيسير المفاوضات والتوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي يدشن لإنهاء الحرب في قطاع غزة بما يضمن حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء وإطلاق سراح الرهائن وعدد من المحتجزين الفلسطينيين، فضلا عن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الي قطاع غزة بالكميات المطلوبة تمهيدا لإعادة إعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين عل

ي أرضهم.

وقد أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات عن التطلع لأن يصبح التوصل للاتفاق إيذاناً بإغلاق فصل مظلم ومؤلم فى تاريخ المنطقة استمر على مدى عامين متواصلين، ليضيف إلى معاناة الشعب الفلسطينى الإنسانية القاسية على مدار ثمانية عقود، وأن يصبح هذا الاتفاق بداية لفصل جديد فى المنطقة ينعم فيه الشعبان الفلسطينى والاسرائيلى بالأمن والاستقرار ويفتح الباب لسلام عادل ودائم بينهما.

