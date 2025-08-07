قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
الجولة الثانية.. فوز الدنمارك وخسارة مفاجئة لتونس بمباريات ببطولة العالم لكرة اليد 2025

الدنمارك
الدنمارك
حسام الحارتي

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة عن تحقيق منتخب الدنمارك للفوز الثاني خلال بطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عام بعد التغلب على أمريكا بنتيجة 36-25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الدنمارك بنتيجة 14-10.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المجموعة الثامنة، بينما توقف رصيد أمريكا عند النقطة 0 بعد تعرضها لخسارتين أمام تونس أمس والدنمارك اليوم.

وفي إطار نفس المجموعة، حقق منتخب التشيك فوزه الأول في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما بعد التغلب على تونس بنتيجة 33-32.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التشيك على تونس بنتيجة 15-14.

وبهذة النتيجة حصدت التشيك أول نقطتين لها في البطولة، بينما توقف رصيد تونس عند نقطتين أيضا.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد مباريات الجولة الثانية:

الدنمارك في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

تونس ثانيا برصيد نقطتين

التشيك ثالثا برصيد نقطتين.

أمريكا بدون أي نقاط.

وتستضيف القاهرة منافسات بطولة العالم النسخة الحادية عشر لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وتقام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم

