تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع

شهدت ضواحي العاصمة الكينية نيروبي اليوم الخميس حادثًا مأساويًا تمثل في تحطم طائرة خفيفة تابعة لخدمة "AMREF Flying Doctors" الطبية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما أكده بيان لهيئة الطيران المدني الكينية (KCAA)

ووفقًا للبيانات الرسمية، تقلّ الطائرة، وهي من طراز "Cessna Citation XLS" – مسجلة برقم 5Y‑FDM – أربعة أشخاص بينهم أفراد طاقم طبي، انطلقت من مطار ويلسون في نيروبي نحو هرجيسا بإقليم الصومال المعزول، لكنها فقدت التواصل مع برج المراقبة بعد ثلاث دقائق من الإقلاع فقط، وسقطت في منطقة Mwihoko السكنية على أطراف العاصمة، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، أوضح المفوض الإقليمي بمقاطعة كيامبو، هنري وافولا، أن الحادث أسفر عن سقوط أربعة قتلى كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى شخصين داخل أحد المنازل التي اصطدمت بها الطائرة، كما نُقل عن مسؤول محلي أن اثنين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة على الأرض، حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وعبر المدير العام لهيئة الطيران المدني الكينية، إميل أراو، عن عميق الأسى لهذا الحادث المأساوي، مؤكدًا أن "دعم جهود الإنقاذ وتقديم كافة أشكال المساعدة لأسر الضحايا يمثل أولوياتنا الفورية" وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وتولت قوات الدفاع الوطني الكيني والشرطة الوطنية عمليات الإنقاذ في موقع التحطم، بالتعاون مع إدارة التحقيق في حوادث الطيران، التي أرسلت فريقًا لكشف ملابسات الحادث بدقة

كما أكدت "AMREF Flying Doctors" تعاونها الكامل مع السلطات المعنية، وأكدت في بيان صادر عن المدير التنفيذي ستيفن غيتو أن التركيز الحالي ينصب على رعاية ذوي الضحايا وتقديم الدعم الكامل لهم، إلى جانب التعاون الكامل مع جهات التحقيق، وفقا لـ شينخوا.

وفق شهادات من شهود عيان تناقلتها وسائل الإعلام، سُمع صوت انفجار هائل تلاه مشهد لهب متصاعد وحطام متناثر وسط الحي السكني، في حادثة أثارت الهلع بين السكان وتسببت في أضرار مادية لعدد من المنازل المجاورة، وفقا لـ ذا صن.

في الخلاصة، أضحت كينيا اليوم على موعد مع مأساة جديدة في سمائها، حيث راحت طائرة إسعاف خفيفة ضحية حادث مأساوي راح ضحيته ستة أشخاص بينهم أفراد طاقم طبي ومدنيون أبرياء. السلطات المعنية أكدت أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث وتفادي تكراره مستقبلاً.