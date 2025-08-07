قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع

تحطم طائرة
تحطم طائرة
القسم الخارجي

شهدت ضواحي العاصمة الكينية نيروبي اليوم الخميس حادثًا مأساويًا تمثل في تحطم طائرة خفيفة تابعة لخدمة "AMREF Flying Doctors" الطبية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما أكده بيان لهيئة الطيران المدني الكينية (KCAA) 

ووفقًا للبيانات الرسمية، تقلّ الطائرة، وهي من طراز "Cessna Citation XLS" – مسجلة برقم 5Y‑FDM – أربعة أشخاص بينهم أفراد طاقم طبي، انطلقت من مطار ويلسون في نيروبي نحو هرجيسا بإقليم الصومال المعزول، لكنها فقدت التواصل مع برج المراقبة بعد ثلاث دقائق من الإقلاع فقط، وسقطت في منطقة Mwihoko السكنية على أطراف العاصمة، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، أوضح المفوض الإقليمي بمقاطعة كيامبو، هنري وافولا، أن الحادث أسفر عن سقوط أربعة قتلى كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى شخصين داخل أحد المنازل التي اصطدمت بها الطائرة، كما نُقل عن مسؤول محلي أن اثنين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة على الأرض، حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وعبر المدير العام لهيئة الطيران المدني الكينية، إميل أراو، عن عميق الأسى لهذا الحادث المأساوي، مؤكدًا أن "دعم جهود الإنقاذ وتقديم كافة أشكال المساعدة لأسر الضحايا يمثل أولوياتنا الفورية" وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وتولت قوات الدفاع الوطني الكيني والشرطة الوطنية عمليات الإنقاذ في موقع التحطم، بالتعاون مع إدارة التحقيق في حوادث الطيران، التي أرسلت فريقًا لكشف ملابسات الحادث بدقة

كما أكدت "AMREF Flying Doctors" تعاونها الكامل مع السلطات المعنية، وأكدت في بيان صادر عن المدير التنفيذي ستيفن غيتو أن التركيز الحالي ينصب على رعاية ذوي الضحايا وتقديم الدعم الكامل لهم، إلى جانب التعاون الكامل مع جهات التحقيق، وفقا لـ شينخوا.

وفق شهادات من شهود عيان تناقلتها وسائل الإعلام، سُمع صوت انفجار هائل تلاه مشهد لهب متصاعد وحطام متناثر وسط الحي السكني، في حادثة أثارت الهلع بين السكان وتسببت في أضرار مادية لعدد من المنازل المجاورة، وفقا لـ ذا صن.

في الخلاصة، أضحت كينيا اليوم على موعد مع مأساة جديدة في سمائها، حيث راحت طائرة إسعاف خفيفة ضحية حادث مأساوي راح ضحيته ستة أشخاص بينهم أفراد طاقم طبي ومدنيون أبرياء. السلطات المعنية أكدت أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث وتفادي تكراره مستقبلاً.

نيروبي تحطم طائرة خفيفة هيئة الطيران المدني الكينية الصومال إميل أراو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد