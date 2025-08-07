قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عفا الله عما سلف .. خالد مرتجي يصفح عن هذا الشاب | تفاصيل

خالد مرتجي
خالد مرتجي
يارا أمين

أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن قراره بالتنازل عن الدعوى القضائية ضد الشاب حسن فكري، مؤكدًا أن التنازل هو خيارٌ من منطلق القوة وليس الضعف.

وكتب مرتجي على حسابه الشخصي الخاص على موقع فيسبوك: "﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾
الله سبحانه وتعالي الذي أمر بالعفو وحرصاً على مستقبل الشاب حسن فكري قررت التنازل عن الدعوى القضائية التي سبق واقمتها ضده وأُشهد الله أنني لم أكن أنتوي تصعيد الأمر للجهات القضائية لكنني لم أقبل الإساءة لي ولأسرتي الكريمة خاصة وأنني أعمل متطوعاً لخدمة الكيان الذي أتشرّف بالانتماء له".

وتابع: “فقررت اللجوء إلى القضاء لإيقاف أي تجاوز ضدي”.

وأضاف: “اخترت طريق التسامح ليس ضعفًا، بل قوةً ، أنا أؤمن بأن القيم الإنسانية مثل العفو والصفح هي أساس بناء المجتمعات المتحضرة، لذلك قررت التنازل عن الدعوى القضائية ضد الشاب حسن فكري".

واختتم: " داعياً الله أن يكون هذا التنازل سبباً في ابتعاده عن أي تجاوز ضد أي شخص، وعفا الله عما سلف”.

وكان قدم تقدم  محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلاً عن خالد مرتجي ببلاغ للنائب العام ضد حسن فكري، اتهمه فيه بنشر منشورات تحوي عبارات مسيئة تمثل جرائم سبّ وقذف بحق مرتجي على حسابه 

والذي تم حصرهم ليكونوا حوالي ٢٠ منشور مسئ

وبناءً على ذلك، قامت  نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية بإحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 387 لسنة 2025، للاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل وتوجيه سب وقذف، وقد تم تحديد جلسة للنظر في القضية يوم 27 سبتمبر 2025، بعد أن أظهرت التحقيقات وجود المنشورات واستدعاءه، غير أنه اختفى من مسكنه.

