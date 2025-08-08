محاكمة 29 متهما بالهيكل الإدارى بالنزهة.. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد المقبل 10 أغسطس 2025، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتي الثالث عشر شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وانضم المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.