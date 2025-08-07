قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
حوادث

تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور

ضحية عقار البراجيل
ضحية عقار البراجيل
ندى سويفى

شيع أهالي البراجيل جنازة سيدة وطفلها لقيا مصرعهما في انهيار سقف منزل بمدينة أوسيم بعد صلاة المغرب اليوم.

وصرحت النيابة بدفن جثتي السيدة وطفلها بعد انتشالهما من أسفل الانقاض ونقلهما إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

ولقيت سيدة وطفلها مصرعهما في انهيار سقف منزل بمنطقة البراجيل في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة ونجحت قوات الانقاذ البري في انتشال ٢ مصابين ونقلهما إلى المستشفى الا انهما فارقا الحياة. 

و انهار صباح اليوم جزء من عقار سكني مكون من طابقين في منطقة البراجيل بأوسيم وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعمة بقوات الانقاذ البري وسيارات الاسعاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانهيار عقار  مأهول بالسكان، مكون من طابقين وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين انهيار سقف غرفة في عقار مكون من طابقين، ونجحت قوات الدفاع من انتشال 2 مصابين "سيدة وابنها" من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية، الا انهما فارقا الحياة متاثرين بإصابتهما وتواصل قوات الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

