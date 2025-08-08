قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق مسابقة صيفك رقمي ومبادرة ابدأ مشروعك لتأهيل طلاب المدارس في التكنولوجيا وريادة الأعمال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مسابقة «صيفك رقمي Digital Summer » ومبادرة «ابدأ مشروعك .. أنت مش صغير»، واللتان تستهدفان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا في مختلف المؤسسات التعليمية بالجمهورية.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم التكنولوجية وريادية الأعمال.

تنمية المهارات الرقمية والريادية لدى الطلاب

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المبادرات تأتي في سياق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جاهزية الطلاب للمستقبل الرقمي وسوق العمل الحديث، حيث تسعى الوزارة إلى تنمية المهارات الرقمية والريادية لدى الطلاب منذ المراحل المبكرة وغرس مفاهيم العمل الحر والابتكار والتمكين التكنولوجي، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل شركة "سيسكو" العالمية بما يعزز فرصهم في المنافسة عالميًا .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مسابقة «صيفك رقمي» تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب التكنولوجية والاجتماعية من خلال حزمة من المقررات الرقمية التي تؤهل للحصول على رخص دولية في مجالات مثل فني شبكات وفني أمن سيبراني وذلك بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية.

وأضافت الدكتورة رشا سعد شرف أن المسابقة تُقام على مدى شهرين خلال فترة الإجازة الصيفية على أن تُعلن نتائجها مع بداية العام الدراسي الجديد وتشمل جوائز قيمة لأفضل عشرة طلاب من كل محافظة، وأفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية وأفضل المدربين ضمن الأكاديميات المشاركة.

وأشارت «شرف» إلى أن مبادرة «ابدأ مشروعك..أنت مش صغير» تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال والوعي المالي لدى الطلاب من خلال تقديم أفكار لمشروعات ريادية مبتكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث يتم تمويل أفضل المشروعات المقدمة، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا بعنوان «خطوة» لتأهيل الطلاب وتدريبهم على أسس ريادة الأعمال ومهارات العمل الحر وإدارة المشروعات.

واختتمت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بأن هذه المبادرات تأتي في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار والتعليم التكنولوجي وريادة الأعمال كركائز أساسية لرؤية «مصر 2030»، وتشجيع الشباب على التفكير خارج النطاق التقليدي والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.

وزارة التربية والتعليم صندوق تطوير التعليم تطوير التعليم التعليم مجلس الوزراء صيفك رقمي ابدأ مشروعك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد