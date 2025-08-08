إطلاق مسابقة صيفك رقمي ومبادرة ابدأ مشروعك لتأهيل طلاب المدارس في التكنولوجيا وريادة الأعمال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مسابقة «صيفك رقمي Digital Summer » ومبادرة «ابدأ مشروعك .. أنت مش صغير»، واللتان تستهدفان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا في مختلف المؤسسات التعليمية بالجمهورية.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم التكنولوجية وريادية الأعمال.

تنمية المهارات الرقمية والريادية لدى الطلاب

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المبادرات تأتي في سياق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز جاهزية الطلاب للمستقبل الرقمي وسوق العمل الحديث، حيث تسعى الوزارة إلى تنمية المهارات الرقمية والريادية لدى الطلاب منذ المراحل المبكرة وغرس مفاهيم العمل الحر والابتكار والتمكين التكنولوجي، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل شركة "سيسكو" العالمية بما يعزز فرصهم في المنافسة عالميًا .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن مسابقة «صيفك رقمي» تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب التكنولوجية والاجتماعية من خلال حزمة من المقررات الرقمية التي تؤهل للحصول على رخص دولية في مجالات مثل فني شبكات وفني أمن سيبراني وذلك بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية.

وأضافت الدكتورة رشا سعد شرف أن المسابقة تُقام على مدى شهرين خلال فترة الإجازة الصيفية على أن تُعلن نتائجها مع بداية العام الدراسي الجديد وتشمل جوائز قيمة لأفضل عشرة طلاب من كل محافظة، وأفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية وأفضل المدربين ضمن الأكاديميات المشاركة.

وأشارت «شرف» إلى أن مبادرة «ابدأ مشروعك..أنت مش صغير» تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال والوعي المالي لدى الطلاب من خلال تقديم أفكار لمشروعات ريادية مبتكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث يتم تمويل أفضل المشروعات المقدمة، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا بعنوان «خطوة» لتأهيل الطلاب وتدريبهم على أسس ريادة الأعمال ومهارات العمل الحر وإدارة المشروعات.

واختتمت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بأن هذه المبادرات تأتي في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار والتعليم التكنولوجي وريادة الأعمال كركائز أساسية لرؤية «مصر 2030»، وتشجيع الشباب على التفكير خارج النطاق التقليدي والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.