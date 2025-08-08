رحالة مصري: ركوب الدراجة أنقذني من الإدمان وغير حياتي الصحية والنفسية

روى الرحالة المصري محمد المصري تجربته الشخصية مع رياضة ركوب الدراجات، مؤكدًا أنها كانت نقطة فاصلة في حياته، إذ ساعدته على الابتعاد عن الإدمان والمخدرات، وأسهمت في تعزيز صحته النفسية والبدنية بشكل واضح.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح المصري أن دخوله عالم ركوب الدراجات كان تدريجيًا، قائلاً: "بدأت بتجارب بسيطة، وكانت كل تجربة تستغرق مني نحو سبع ساعات، لكن مع الوقت والتدريب أصبحت أقطع المسافة نفسها في أقل من ساعة".

وأشار إلى أن الاستمرارية كانت سرّ التقدم، حيث ساعدته الممارسة اليومية على اكتساب الخبرات والتغلب على التحديات، مضيفًا: "كلما واظبت على شيء تحبه، ستتعلم كيفية التعامل مع الصعوبات وتخطيها بسهولة".

ودعا المصري الشباب إلى ممارسة الرياضة كوسيلة فعالة للتغلب على التوترات النفسية والعادات الضارة، مشيرًا إلى أن ركوب الدراجات ليس مجرد هواية بل أسلوب حياة متكامل يساعد على بناء الذات وتحقيق التوازن النفسي.