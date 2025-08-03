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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال رسمي لمنتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد النتائج المشرفة في البطولة الإفريقية للمدارس

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حرص الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، على استقبال بعثة المنتخب الوطني عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، مهنئًا أفراد البعثة على النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال مشاركته في البطولة الإفريقية للمدارس، والتي استضافتها الجزائر في الفترة من 28 يوليو الماضي وحتى 3 أغسطس الجاري.

وكان في استقبال البعثة أيضًا، إلى جانب رئيس الاتحاد، كل من: ندى الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخبات السيدات، والكابتن أيمن سالم المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن نشأت عبد السلام المدير الإداري للمنتخبات.

وتمكن منتخب مصر من حصد ثلاث ميداليات، حيث تُوجت اللاعبة جودي محمد السيد بالميدالية الذهبية، وفاز آبي محمد مجدي بالميدالية الفضية، كما حصل فريق البنات على الميدالية الفضية. وتُعد هذه النتائج إنجازًا قاريًا جديدًا يُعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإفريقية، ويؤكد نجاح مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.

وقدم المنتخب الوطني أداءً قويًا ومميزًا على مدار البطولة، ما يعكس تطور رياضة الدراجات في مصر في ظل قيادة المجلس الجديد.

وتأتي هذه النتائج ثمرة للجهود المكثفة التي بذلها مجلس الإدارة بالكامل، إلى جانب المتابعة الدقيقة من الكابتن هاني سعيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الرجال، وندى الناصر المشرفة على منتخب السيدات، والجهاز الفني، واللاعبين واللاعبات، فضلًا عن الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة.

وجدير بالذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة الإفريقية الأولى للمدارس ضمت كلًا من: جودي محمد، إسلام أحمد، يوسف حمدي، فاتيما كريم، نور حسن، سيف الله محمد، يوسف رضا، وآبي محمد، تحت قيادة المدير الفني أحمد مجدي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في تنظيم معسكر تدريبي قوي خلال الفترة الماضية، لضمان إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل السفر إلى الجزائر والمشاركة في البطولة.

الاتحاد المصري للدراجات مطار القاهرة الدولي البطولة الإفريقية للمدارس

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