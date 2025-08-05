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استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة

دراجة نارية
دراجة نارية
أحمد مهدي

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، ويرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة الدراجات النارية.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

من جهتها حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وجاء ضمنها:

1- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية عن سن 18 عاما.

2- أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة لائقا صحيا لقيادة موتوسيكل.

3- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة.

رخصة دراجة نارية

الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

  1. بطاقة رقم قومي أو جواز سفر
  2. شهادتي الباطنة والنظر
  3. شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية

مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

وعن مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، يتوجب شراء نموذج 265 مرور من وحدة المرور، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والشهادة الدراسية، وأيضا الشهادات الطبية، واجتياز الاختبارات الشفوية والعملية، ومنها اختبار القيادة، وفي حالة الرسوب؛ يتم الإعادة بعد 3 أشهر.
 

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

  1. ألا يقل السن عن 18 عاما
  2. أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو أمية
  3. ألا يكون المتقدم متعاطيا للمخدرات أو الكحوليات
  4. أن يكون لائقا صحيا
  5. عدم وجود إعاقة ذهنية أو ضعفا بالنظر
  6. عدم وجود حكم قضائي في جناية أو جنحة
دارجة نارية

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

أوضحت وزارة الداخلية برسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

قيادة دراجة نارية

غرامة قيادة دراجة نارية دون رخصة 

وعن غرامة القيادة دون رخصة، حدد قانون المرور الجديد مخالفة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث حدد القانون غرامة 1000 جنيه في حالة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث يتوجب استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025 وفقا للخطوات والإجراءات المذكورة.

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