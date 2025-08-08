ذكر استطلاع الصحيفة الإسرائيلية «معاريف» على وجود 57% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل المحتجزين مقابل وقف الحرب، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأفادت الصحيفة أنه يوجد 30% من الإسرائيليين يؤيدون احتلال غزة رغم المخاطر التي قد تواجه المحتجزين.

وأعربت الخارجية الصينية عن تخوفها بمخاوف جدية بشأن خطة "إسرائيل" للسيطرة على غزة داعية لوقف أعمالها الخطرة فوراً.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في بيان، موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطته لسيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة شمال القطاع.