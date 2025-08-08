أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

موقف حازم من المجتمع الدولي

وأوضح أبو الغيط: "حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي لإنهاء الجرائم الإسرائيلية".

وشد أبو الغيط، على أنّ خطة الكابينت تمثل انعكاسا حقيقيا للأهداف الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة، مشيرًا، إلى أن هناك رفض عربي قاطع لخطة نتنياهو إعادة احتلال غزة وطرد أكبر عدد من السكان.

اجتياح قطاع غزة

من جانبه؛ قال الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة جاء بعد نقاشات طويلة داخل "الكابينت" الإسرائيلي استمرت لأكثر من ثلاثة أيام، وانتهى إلى قرار احتلال مدينة غزة على مراحل، بهدف الضغط على حركة حماس للتفاوض وليس لإلحاق هزيمة عسكرية كاملة بها.