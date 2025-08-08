أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يفتح النار على مصطفى يونس

وجّه حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسائل حادة لعدد من نجوم الكرة السابقين، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها نجم الأهلي الأسبق مصطفى يونس في وسائل الإعلام.

وفي تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، قال غالي:

"في حاجات بقت تتقال على الهواء مش المفروض تتقال، مينفعش حد يطلع على الهواء وينتقد زميل أو مدرب سابق بالشكل ده. دي مش من قيمنا ولا ثقافتنا".

وأضاف: "لو عندك مشكلة مع شخص، واجهه بشكل مباشر. متطلعش تتكلم عنه على الهواء، خاصة إن ممكن الكلام يزعله، وهو مش حابب الكلام ده يطلع للناس".

واعتبر غالي أن بعض النجوم السابقين يسعون للظهور من خلال إثارة الجدل، قائلًا: "اللي عايز يتريند أو يزود سعره علشان يظهر في برامج ويطلع في إعلانات، بقى بيهاجم زملاءه ومدربيه وأعضاء ناديه.. وده شيء غريب".

واختتم تصريحاته قائلًا:"أنا شخصيًا بشوف الحاجات دي علامة استفهام كبيرة، وبصراحة بشعر بالاشمئزاز. لو عندي مشكلة مع حد، عمري ما أطلع أهاجمه على الهواء، أكلمه بيني وبينه.. إحنا محتاجين نرجع لاحترامنا لبعض".