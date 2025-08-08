قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تطلق رسميا GPT-5 لكافة المستخدمين.. إل جي تكشف عن أسرع شاشة OLED في العالم
من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية
وزير الشباب: صالة استاد القاهرة تمثل واجهة مشرفة للمنشآت الرياضية المصرية
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي ردا ضد خطة الاستيلاء على مدينة غزة
الكهرباء تضيء آفاق التنمية.. إطلاق التيار بالمرحلة الثانية للمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
القبض على شاب تعدى على والده بالزجاجات فى الجيزة
هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن المفتي؟ نظير عياد يجيب
أستون فيلا يتعاقد مع زميل محمد عبدالمنعم رسميا
إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الثانية بالدلتا الجديدة
أخبار البلد

وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في فاعليات الاجتماع الثالث عشر لمسئولى هيئات الطيران المدني بمنطقة أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (NACC/DCA/13)، والذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس 2025، بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلى  هيئات الطيران المدني بالدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وناقش الاجتماع محاور  الخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو (2026–2050)، ومن أبرزها تحديث منظومة الملاحة الجوية، والتنظيم الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية. 

كما تناول تطورات النقل الجوي والربط الإقليمي، و استعراض نتائج القمة العالمية للشحن الجوي، و توصيات مؤتمرات مفاوضات الخدمات الجوية (ICAN).

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن مشاركة وزارة الطيران المدني تعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون مع منظمة الإيكاو والدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات وتنسيق السياسات لمواجهة تحديات القطاع. 

كما جدد دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو، مؤكدًا أن الوزارة تضع تنمية الكوادر البشرية وتحديث البنية التحتية الفنية في صدارة أولوياتها، بما يواكب أعلى المعايير الدولية.

وأوضح الحفني أن الدولة المصرية تولي أهتماما كبيرا  بالتكامل  الإقليمي والتعاون الفني المشترك ، وتحرص على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع المتطلبات الدولية، في إطار تحقيق التوازن بين تحرير الأسواق وحماية مصالح الدول النامية.

وعلى هامش الاجتماع، شارك وزير الطيران المدني في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة التوجيهية لبرنامج المساعدة متعدد الأقاليم (MCAAP – RLA/09/801 PSC/12)، والتي ناقشت سبل دعم قدرات هيئات الطيران المدني في مجالات السلامة، والأمن، والتدريب، والنقل الجوي، والامتثال للمعايير  الدولية.

كما استعرضت اللجنة التقدم الملموس في تنفيذ المبادرات البيئية التي تتبناها منظمة الإيكاو، ومنها برنامج وقود الطيران المستدام (ACT-SAF)، وخطة تعويض الكربون للطيران الدولي (CORSIA)، وخطط العمل الوطنية لخفض الانبعاثات، في إطار التوجه العالمي نحو قطاع طيران أكثر استدامة.

واختتم الحفني مشاركته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة المصرية في دعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران إقليميًا ودوليًا، من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرات الإيكاو البيئية والفنية، وتعزيز الأداء المؤسسي والتشغيلي، مشيدًا بدور  منظمه الطيران المدنى الدوليه  في توحيد الرؤى بين الدول الأعضاء ودعم العمل المشترك للنهوض بصناعة الطيران عالميًا.

