سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
أعلى سعر دولار اليوم 8-8-2025
رياضة

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

منار نور

وجّه التونسي علي معلول، الظهيرالأيسر السابق للنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، بعد انتهاء رحلته مع الفريق وعودته رسميًا إلى صفوف الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديمه لاعبًا جديدًا في الفريق، حيث قال معلول: "أنا سعيد بتواجدي هنا مجددًا في بيتي، وبين جماهير الصفاقسي التي لم أشعر يومًا أنني بعيد عنها. أتمنى أن أسعدهم وأكون على قدر المسؤولية".

وحرص معلول على توجيه رسالة شكر خاصة لجماهير الأهلي، قائلًا: "تواجدت داخل النادي الأهلي لمدة 9 سنوات، كانت تجربة استثنائية على جميع المستويات. جمهور الأهلي أحبني بمحبة خاصة، وأنا بادلتهم نفس الشعور. مرت السنوات بمحبة ووفاء ودعم لا يُنسى، وأشكرهم من قلبي على كل لحظة دعم وثقة.. وهذا ليس غريبًا على جمهور الأهلي".

واختتم معلول تصريحاته مؤكدًا احترامه وامتنانه لكل من دعمه في رحلته بالقميص الأحمر، ومتمنيًا أن تكون عودته للصفاقسي خطوة ناجحة في مشواره الكروي.

الاهلي علي معلول الصفاقسي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

الإيجار القديم

الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون

علي جمعة

علي جمعة: الشيب والمرض والزلازل منبهات إلهية توقظ الغافلين

أمين اللجنة العُليا للدَّعوة: لا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة إلا في إطار وطن آمن ومستقر

أمين اللجنة العُليا للدَّعوة: لا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة إلا في إطار وطن آمن ومستقر

مصحف

عالم أزهري: التشدد في الفتوى يضيق على الناس

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

