في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجّه التونسي علي معلول، الظهيرالأيسر السابق للنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، بعد انتهاء رحلته مع الفريق وعودته رسميًا إلى صفوف الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديمه لاعبًا جديدًا في الفريق، حيث قال معلول: "أنا سعيد بتواجدي هنا مجددًا في بيتي، وبين جماهير الصفاقسي التي لم أشعر يومًا أنني بعيد عنها. أتمنى أن أسعدهم وأكون على قدر المسؤولية".

وحرص معلول على توجيه رسالة شكر خاصة لجماهير الأهلي، قائلًا: "تواجدت داخل النادي الأهلي لمدة 9 سنوات، كانت تجربة استثنائية على جميع المستويات. جمهور الأهلي أحبني بمحبة خاصة، وأنا بادلتهم نفس الشعور. مرت السنوات بمحبة ووفاء ودعم لا يُنسى، وأشكرهم من قلبي على كل لحظة دعم وثقة.. وهذا ليس غريبًا على جمهور الأهلي".

واختتم معلول تصريحاته مؤكدًا احترامه وامتنانه لكل من دعمه في رحلته بالقميص الأحمر، ومتمنيًا أن تكون عودته للصفاقسي خطوة ناجحة في مشواره الكروي.