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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنة جميلة فعلها النبي كل يوم عقب استيقاظه من النوم.. لا تتركها

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر، إن هناك سنة جميلة عن النبي عقب الاستيقاظ من النوم يغفلها الكثير .

وأضاف “ عبد الرازق”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه عندما كان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من نومه كان يمسح بيده الشريفة أثر النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول (بسم الله، الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور).

وعلينا جميعا أن نتأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرد استيقاظنا من النوم نمسح أثر النوم من على وجهنا ونقول مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بسم الله، الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور).

دعاء الاستيقاظ من النوم

يرشدنا النبي محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث دعاء الاستيقاظ من النوم إلى دعاءٍ جامعٍ نافع يقولُه المؤمنُ إذا تعَارَّ مِن اللَّيل، أي: من استيقظ من النوم، وهو: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلكُ، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، الحمدُ لله، وسبحان الله، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَر، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللهِ، ويُخبِرُ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن قال هذا الدُّعاءَ بعد استيقاظِه مِن اللَّيل، ثمَّ دعا استُجِيبت دعوتُه، وإذا صلَّى قُبِلت صلاتُه.

دعاء الاستيقاظ من النوم سنة النبي في الاستيقاظ من النوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

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