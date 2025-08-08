فلكلور نوبي وأغاني الزمن الجميل في انطلاق الأسبوع الثالث من ليالينا بالعلمين

شهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية، ليلة فنية مميزة ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقدمت الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عروضا متنوعة منها باقة من الأغاني الطربية تغنت بها فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، منها: ع الرملة، بحبك وحشتيني، على بابي واقف قمرين، ليالي الأنس، بهية، يا مسافر وحدك، في يوم وليلة، يونس، الصبر حدود، بتناديني تاني ليه، زي الهوا، وختاما مع أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي لاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية

بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم، تضمن فاصلا غنائيا للفنان عمر مصطفى بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية، إلى جانب رقصات من الفلكلور النوبي، منها: التاتا، السوق، النجرشاد، الأراجيد، والكف، وسط تفاعل كبير على المسرح والممشى السياحي الذي شهد أيضا عروضا مميزة.

وتأتي فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دمج الثقافة والفنون في المشهد التنموي للمدن الجديدة، وتقام العروض مساء كل خميس وجمعة مجانا، بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ويستمر المهرجان حتى 29 أغسطس الحالي.

ويشهد اليوم الجمعة استمرار عروض الفنون الشعبية، بجانب حفل فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية تقدم خلاله باقة منوعة من الأغنيات، وفقرة عزف لعدد من المقطوعات الموسيقية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.