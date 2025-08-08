قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلكلور نوبي وأغاني الزمن الجميل في انطلاق الأسبوع الثالث من ليالينا بالعلمين

العلمين
العلمين
أحمد البهى

شهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية، ليلة فنية مميزة ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقدمت الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عروضا متنوعة منها باقة من الأغاني الطربية تغنت بها فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، منها: ع الرملة، بحبك وحشتيني، على بابي واقف قمرين، ليالي الأنس، بهية، يا مسافر وحدك، في يوم وليلة، يونس، الصبر حدود، بتناديني تاني ليه، زي الهوا، وختاما مع أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي لاقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية 
بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم، تضمن فاصلا غنائيا للفنان عمر مصطفى بمصاحبة الآلات الموسيقية التقليدية، إلى جانب رقصات من الفلكلور النوبي، منها: التاتا، السوق، النجرشاد، الأراجيد، والكف، وسط تفاعل كبير على المسرح والممشى السياحي الذي شهد أيضا عروضا مميزة.

وتأتي فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين" ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى دمج الثقافة والفنون في المشهد التنموي للمدن الجديدة، وتقام العروض مساء كل خميس وجمعة مجانا، بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ويستمر المهرجان حتى 29 أغسطس الحالي.

ويشهد اليوم الجمعة استمرار عروض الفنون الشعبية، بجانب حفل فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية تقدم خلاله باقة منوعة من الأغنيات، وفقرة عزف لعدد من المقطوعات الموسيقية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

ليالينا في العلمين العلمين مهرجان العلمين العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: التفكير التصميمي نقلة نوعية بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات

الطقس في مصر

مناطق شديدة الحرارة وأخرى بها أمطار .. حالة الطقس خلال الأيام القادمة

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد