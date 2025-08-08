أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تجديد عقد لاعب الوسط الشاب إيثان نوانيري حتى صيف 2030، ليواصل مسيرته مع الفريق بعد أن كان عقده ينتهي في يونيو المقبل.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن سعادته الكبيرة بالتجديد، مؤكدًا شعوره بالانتماء للنادي ورغبته في التطور وتقديم الأفضل للفريق.

نوانيري، الذي دخل تاريخ الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2022 كأصغر لاعب يشارك في البطولة بعمر 15 عامًا و181 يومًا أمام برينتفورد، أكد أن هذا الموسم سيكون الأول له فعليًا ضمن التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى تطوره في الأسلوب وزيادة فعاليته التهديفية خلال السنوات الأخيرة.

وخاض نوانيري الموسم الماضي 37 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم مستويات لافتة عززت مكانته كأحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة الإنجليزية.

كما ساهم اللاعب في تتويج منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بلقب بطولة أوروبا للشباب في سلوفاكيا، في إنجاز يبرز إمكاناته وقدرته على التألق محليًا ودوليًا.