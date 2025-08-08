الظهور الأول.. أحمد سامي يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة المصري في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها بعد قليل على استاد السويس الجديد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، دوري نايل 2025-2026.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: صبحي سليمان، ناصر ناصر، محمد سامي، فافيور اكيم، فادي فريد، أبوبكر ليادي، هشام بلحة، فان ديرك، عمرو صالح.