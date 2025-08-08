قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محاربة السرطان تغريد تحصل على 91% بالثانوية العامة: نفسي أدخل طب.. وذاكرت بالمستشفى

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشفت تغريد أحمد الطواب، الطالبة المصابة بالسرطان والتي حصلت على 91% في الثانوية العامة، عن تفاصيل رحلتها مع المرض أثناء أهم مرحلة دراسية في حياتها، وكيف تحدّت الألم وواصلت المذاكرة من داخل المستشفى لتحقيق حلمها.

وقالت تغريد خلال لقائها في برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc: "نفسي أدخل كلية طب.. العيلة كلها شايفاني دكتورة وعاوزاني أحقق الحلم ده، وأنا كنت بذاكر وبروح دروسي عشان أدخل الكلية اللي بحبها".

اكتشفت إصابتها بالسرطان قبل الامتحانات بـ4 أشهر

روت تغريد اللحظة التي اكتشفت فيها إصابتها بالسرطان قائلة: "قبل الامتحانات بحوالي 4 شهور، حسيت إن عيني لونها أصفر، وروحت كشفت واتحجزت في المستشفى".
وأشارت إلى أن والدها أحضر لها التابلت والكتب داخل المستشفى لتتمكن من متابعة الدراسة، مؤكدة أنها صممت على استكمال المذاكرة رغم ظروف العلاج.

سهرت مع والدتها للمذاكرة في المستشفى

قالت تغريد إنها كانت تسهر ليلاً مع والدتها في المستشفى للمذاكرة، وأضافت:"كنت بذاكر وأنا على سرير المستشفى، وماما كانت بتساعدني طول الوقت.. وده خلاني أصر على تحقيق نتيجة كويسة".

وعن المواد الدراسية، أوضحت الطالبة أن اللغة الإنجليزية كانت الأسهل والأحب إلى قلبها، بينما كانت الفيزياء هي المادة الأصعب بالنسبة لها.

تغريد أحمد الطواب الثانوية العامة مصر تستطيع

