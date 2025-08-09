مقرر الأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل

قال باللا كريشيان رجا جوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 يمثل حملة إبادة جماعية خطيرة تهدد حياة كل السكان.

وأضاف أن تدمير المنازل وتشريد الفلسطينيين بالإضافة إلى نقص المياه والغذاء والأدوية أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي، محذرًا من أن الأزمة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأكد رجا جوبال أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن التهجير القسري والتدمير المنهجي للمنازل هدفه طرد الفلسطينيين من أراضيهم. وقال إن خطة الاحتلال لاحتلال كامل قطاع غزة تهدف إلى تطهير عرقي شامل، معربًا عن القلق من تفاقم الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعال.

وختم مقرر الأمم المتحدة بالقول إن على الدول العربية والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم من خلال فرض عقوبات اقتصادية ووقف صفقات السلاح مع إسرائيل، وأكد أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ضرورة ملحة لمنع مزيد من الانتهاكات، محذرًا من أن التقاعس الدولي سيطيل معاناة الفلسطينيين ويزيد من الكارثة الإنسانية.