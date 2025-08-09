قتيـ.ل وجريح ..حادث إطلاق نار بجامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام بوقوع حادث إطلاق للنار في جامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية.

وأشارت تقترير إعلامية إلي أن شرطة المدينة اعلنت وفاة المهاجم وإصابة شرطي جراء إطلاق النار في جامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية.

وفى وقت سابق ؛ وأصيب خمسة جنود أمريكيين بجروح نتيجة حادث إطلاق نار نشط في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأمريكية، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ووقع الحادث في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني داخل القاعدة، حيث تم استدعاء قوات إنفاذ القانون إلى الموقع، بعد تلقي بلاغات عن إطلاق نار.

وأكدت سلطات القاعدة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ولن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى استكمال التحقيقات.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد تلقى الجنود المصابون إسعافات أولية في الموقع، قبل أن ينقلوا إلى مستشفى "وين آرمي كوميونيتي" لمتابعة العلاج.

وعقب الحادث، فرض إغلاق أمني على المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، بالإضافة إلى مطار رايت العسكري القريب، وعدد من المدارس القريبة، بما في ذلك مدارس في قاعدة فورت ستيوارت ومقاطعة أبلينج، على بعد حوالي 80 ميلاً.. وتم رفع الإغلاق تدريجيًا.

من جانبه، أعرب حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، عن حزنه إزاء الحادث، وقال في بيان: "نخلد ذكرى الضحايا وعائلاتهم وجميع من لبوا نداء الخدمة في قلوبنا وصلواتنا، وندعو الله أن يحميهم في كل مكان".

تعد قاعدة فورت ستيوارت من أكبر القواعد العسكرية في شرق نهر المسيسيبي، وتضم الآلاف من جنود فرقة المشاة الثالثة في الجيش الأمريكي، إضافة إلى عائلاتهم.