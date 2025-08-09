قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتيـ.ل وجريح ..حادث إطلاق نار بجامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا ومخيم العين
الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك
فضل ماء زمزم.. اعرف بركته واحذر من استعماله بهذا الأمر
لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية
الأقمار صناعية تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية قرب معبر يؤدي إلى غزة
أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه
اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب السيطرة على غزة
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13نعمة
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قتيـ.ل وجريح ..حادث إطلاق نار بجامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بوقوع حادث إطلاق للنار في جامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية.

وأشارت تقترير إعلامية إلي أن شرطة المدينة اعلنت وفاة المهاجم وإصابة شرطي جراء إطلاق النار في جامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية.

وفى وقت سابق ؛ وأصيب خمسة جنود أمريكيين بجروح نتيجة حادث إطلاق نار نشط  في قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأمريكية، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ووقع الحادث في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني داخل القاعدة، حيث تم استدعاء قوات إنفاذ القانون إلى الموقع، بعد تلقي بلاغات عن إطلاق نار.

وأكدت سلطات القاعدة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، ولن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى استكمال التحقيقات.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد تلقى الجنود المصابون إسعافات أولية في الموقع، قبل أن ينقلوا إلى مستشفى "وين آرمي كوميونيتي" لمتابعة العلاج. 

وعقب الحادث، فرض إغلاق أمني على المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، بالإضافة إلى مطار رايت العسكري القريب، وعدد من المدارس القريبة، بما في ذلك مدارس في قاعدة فورت ستيوارت ومقاطعة أبلينج، على بعد حوالي 80 ميلاً.. وتم رفع الإغلاق تدريجيًا.

من جانبه، أعرب حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، عن حزنه إزاء الحادث، وقال في بيان: "نخلد ذكرى الضحايا وعائلاتهم وجميع من لبوا نداء الخدمة في قلوبنا وصلواتنا، وندعو الله أن يحميهم في كل مكان".

تعد قاعدة فورت ستيوارت من أكبر القواعد العسكرية في شرق نهر المسيسيبي، وتضم الآلاف من جنود فرقة المشاة الثالثة في الجيش الأمريكي، إضافة إلى عائلاتهم.

