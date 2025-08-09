المكتب التجاري في موسكو يعقد لقاءات مع أبرز الجهات ودوائر الأعمال الروسية

التقي المكتب التجاري في موسكو مع Nonna Kagramanyan نائب رئيس جمعية الاعمال الروسية Business Russia وذلك بحضور ممثلي الجمعية وبمشاركة عدد من الشركات الروسية الكبري، حيث أكدت سيادتها علي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا وأن هناك العديد من الشركات الروسية أعضاء المنظمة والتي لديها علاقات مع السوق المصري قد أكدت علي أهمية وجدوي هذا التعاون، اضافة الي قيام الجمعية بمساعدة الهيئات الروسية المتخصصة في تدشين المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي من المنتظر أن توفر العديد من الفرص للشركات الروسية للاستثمار في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025 أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 9-8-2028

من جانبه فقد استعرض الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو مناخ الاعمال وأبرز المزايا والفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات ذات الاولوية ابرزها الطاقة الجديدة والمتجددة ، تحلية المياه ، النقل ، السيارات ومكوناتها ، كما اقترح آلية عمل للتنسيق بين المكتب والجمعية لتفعيل أوجه ومجالات التعاون مع الشركات الروسية أعضاء الجمعية.

وعلي هامش اللقاء فقد عقد المكتب لقاءات مع عدد من الشركات الروسية الكبري العاملة في مجالات الحديد والصلب ، والمنتجات الزراعية.

جدير بالذكر أن جمعية الاعمال الروسية Business Russia تعد واحدة من أبرز جمعيات ودوائر الاعمال الروسية التي تأسست عام ٢٠٠١ وتضم أكثر من ١٠ آلاف شركة روسية تعمل في العديد من المجالات الصناعية المختلفة ، كما أن لديها نحو ٨٥ مكتب اقليمي تغطي انحاء روسيا الاتحادية اضافة الي ٢٨ لجنة صناعية متخصصة.