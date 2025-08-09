قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
انخفاض أسعار الدواجن.. والفراخ تسجل 75 جنيهًا للكيلو |فيديو
ذروتها منتصف الاسبوع..الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد
وزير الأوقاف ينعى خطيب الشرقية ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
المكتب التجاري في موسكو يعقد لقاءات مع أبرز الجهات ودوائر الأعمال الروسية

ولاء عبد الكريم

التقي المكتب التجاري في موسكو مع  Nonna Kagramanyan نائب رئيس جمعية الاعمال الروسية Business Russia وذلك بحضور ممثلي الجمعية وبمشاركة عدد من الشركات الروسية الكبري، حيث أكدت سيادتها علي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا وأن هناك العديد من الشركات الروسية أعضاء المنظمة والتي لديها علاقات مع السوق المصري قد أكدت علي أهمية وجدوي هذا التعاون، اضافة الي قيام الجمعية بمساعدة الهيئات الروسية المتخصصة في تدشين المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي من المنتظر أن توفر العديد من الفرص للشركات الروسية للاستثمار في مصر.

من جانبه فقد استعرض  الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو مناخ الاعمال وأبرز المزايا والفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات ذات الاولوية ابرزها الطاقة الجديدة والمتجددة ، تحلية المياه ، النقل ، السيارات ومكوناتها ، كما اقترح آلية عمل للتنسيق بين المكتب والجمعية لتفعيل أوجه ومجالات التعاون مع الشركات الروسية أعضاء الجمعية.

وعلي هامش اللقاء فقد عقد المكتب لقاءات مع عدد من الشركات الروسية الكبري العاملة في مجالات الحديد والصلب ، والمنتجات الزراعية.  

جدير بالذكر أن جمعية الاعمال الروسية Business Russia تعد واحدة من أبرز جمعيات ودوائر الاعمال الروسية التي تأسست عام ٢٠٠١ وتضم أكثر من ١٠ آلاف شركة روسية تعمل في العديد من المجالات الصناعية المختلفة ، كما أن لديها نحو ٨٥ مكتب اقليمي تغطي انحاء روسيا الاتحادية اضافة الي ٢٨ لجنة صناعية متخصصة.

