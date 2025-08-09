أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 9 أغسطس 2025|فيديو

رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أغسطس، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 56.42 جنيه

سعر البيع: 56.55 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 64.96 جنيه

سعر البيع: 65.13 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 12.92 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 48.60 جنيه

سعر البيع: 48.50 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.70 جنيه

سعر البيع: 159.08 جنيه