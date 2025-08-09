أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 9 أغسطس 2025|فيديو

رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أغسطس، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
الدولار الأمريكي
سعر الشراء: 56.42 جنيه
سعر البيع: 56.55 جنيه
اليورو الأوروبي
سعر الشراء: 64.96 جنيه
سعر البيع: 65.13 جنيه
الجنيه الإسترليني
سعر الشراء: 12.92 جنيه
سعر البيع: 12.95 جنيه
الريال السعودي
سعر الشراء: 48.60 جنيه
سعر البيع: 48.50 جنيه
الدينار الكويتي
سعر الشراء: 158.70 جنيه
سعر البيع: 159.08 جنيه