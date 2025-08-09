قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025

عملات
عملات
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار العملات العربية استقرارا في مستهل تعاملات  اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير علي مستوي السوق الرسمية.

أسعار العملات العربية اليوم
وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه حيث:

سعر الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي 
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 158.7 جنيه للشراء 159.21 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع

الدرينار البحريني 
بلغ الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 128.6 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع

سعر الريال العماني 
بلغ سعر الدينار العماني أمام الجنيه نحو 125.93 جنيه للشراء و 126.3 جنيه للبيع

سعر الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.29 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع

الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 68.29 جنيه للشراء و 68.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية العملات العملات العربية أسعار العملات العربية اليوم الجنيه الريال الدينار

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
داليا مصطفى
شيماء سيف
