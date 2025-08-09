أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار العملات العربية استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، بدون تغيير علي مستوي السوق الرسمية.
أسعار العملات العربية اليوم
وأظهرت العملات العربية استقرارا أمام الجنيه حيث:
سعر الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 158.7 جنيه للشراء 159.21 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 13.2 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع
الدرينار البحريني
بلغ الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 128.6 جنيه للشراء و 128.98 جنيه للبيع
سعر الريال العماني
بلغ سعر الدينار العماني أمام الجنيه نحو 125.93 جنيه للشراء و 126.3 جنيه للبيع
سعر الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.29 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع
الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 68.29 جنيه للشراء و 68.68 جنيه للبيع.