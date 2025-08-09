قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
الأزهر يواصل برامجه الموجهة للمرأة بندوة عن دور الشباب في المدينة المنورة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت ، فعالية جديدة ضمن سلسلة برامجه الموجهة للمرأة، تحت عنوان "الهجرة النبوية"، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الندوة الخامسة من البرنامج الخامس والعشرين، وتحمل عنوان "دور الشباب والتحديات المجتمعية في المدينة المنورة"، ويشارك في إلقاء المحاضرات كل من الدكتورة هبة عوف، أستاذ مساعد التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتورة دينا سامي، مدرس التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، بينما تدير الحوار الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تتناول مختلف القضايا التي تمس الأسرة والمجتمع، مع تركيز خاص على قضايا المرأة المسلمة والعربية، وتقديم حلول عملية لمشكلاتها.

وأوضح أن ندوة اليوم السبت تعد الخامسة في الموسم الخامس والعشرين لهذه البرامج، الذي يضم مجموعة من العلماء والمتخصصين في علوم اللغة، بالإضافة إلى خبراء العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية.

وأشار المشرف على الرواق الأزهري، إلى أن الموسم الحالي يأتي استكمالًا للمواسم السابقة، ويتضمن أربع محاضرات أسبوعية تُعقد كل يوم سبت، بحيث يخصص كل لقاء لمحور من محاور العنوان الرئيسي.

 كما أوضح أن التسجيل لحضور البرنامج متاح عبر رابط إلكتروني مخصص، ويقتصر على النساء، مع ضرورة الالتزام بحضور جميع المحاضرات، حيث تحصل المشاركات في نهاية الدورة على شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وشدد على أن الرواق الأزهري يتابع جميع القضايا التي تهم الأمة الإسلامية والمجتمع وفق توجيهات الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن الأزهر خلال السنوات الأخيرة أطلق العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية التي بحثت قضايا المرأة والطفل والأسرة، حرصًا على دعم الوعي الديني والمجتمعي.

