أستاذ طرق :تطوير منظومة النقل بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والموانئ، إن تطوير الدولة يعني تطوير بنيتها الاستراتيجية والاجتماعية، موضحًا أن هذا التوجه يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دوره الحيوي في تعزيز مكانة مصر في حركة التجارة العالمية.

الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الطريق المستدام الأمثل.. ورئيس أركان باكستان: القناة تشكل أحد الأركان الرئيسية لحركة التجارة العالمية وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال

90% من حجم التجارة العالمية يتم عبر الممرات البحرية

وأكد أبو خضرة خلال صباح البلد أن نحو 90% من التجارة العالمية تنتقل عبر الممرات البحرية، مما يوضح أهمية التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل البحري. وأضاف أن 60% من هذه البضائع يتم نقلها عبر الحاويات، مما يضع مصر في موقع استراتيجي متميز يمكن استغلاله لتعظيم العائدات.

قناة السويس... الممر الأهم عالميًا

وأشار إلى أن مصر تمتلك واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، وهو قناة السويس، التي تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة الدولية.

وقال إن الدولة المصرية تعمل بجدية على تطوير منظومة النقل، سواء البحري أو البري، من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتأكيد مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.