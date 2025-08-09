مدير الكرة بالزمالك يوضح سياسته في فرض الانضباط داخل الفريق

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

وأضاف عبد الناصر محمد قائلاً:" نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

واختتم تصريحاته قائلاً :" بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا كليوبترا تماماً من أجل التركيز على لقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".