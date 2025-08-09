أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا وتقارير خلال الساعات الماضية، عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.
دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال المالي ضد إيلون ماسك بسبب روبوتاكسي
علقت تسلا وإيلون ماسك آمالًا كبيرة على إطلاق خدمة روبوتاكسي في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، باعتبارها خطوةً نوعية نحو إتاحة تقنية القيادة الذاتية بالكامل للجمهور
انهيار مبيعات تسلا في اثنين من أكبر أسواق أوروبا مع تقدم منافستها الصينية
شهدت تسلا تراجعًا حادًا في المبيعات بأسواق أوروبية رئيسية، فيما تواصل الشركات الصينية تعزيز حضورها بقوة وتقترب من انتزاع الصدارة في سوق السيارات الكهربائية.
شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي
فيات تكشف عن سيارتها الجديدة التي تمزج بين لمسات الفخامة الإيطالية المستوحاة من مازيراتي، مع تصميم عصري وأداء يلبي تطلعات عشاق السيارات الأنيقة.
بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور
ريفيان تكشف عن سيارتها R2 بتصميم مبتكر يشمل نافذة خلفية فريدة، مع تقنيات كهربائية متطورة تعكس مستقبل العلامة في عالم السيارات المستدامة.
شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس
شيفروليه تحطم أرقامًا قياسية عالمية لتتفوق على تسلا ولوسيد، وتحجز لنفسها مكانًا في موسوعة جينيس بإنجاز تقني مميز في عالم السيارات الكهربائية.