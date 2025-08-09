هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض

نفت الفنانة هدى الاتربي الأخبار المتداولة حول حصولها على دعوة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك أو المركز الإعلامي التابع له لحضور مباريات الفريق القادمة بمنافسات الدوري العام المصري

وأكدت الإتربي أنها لا تعلم شيء عن ما تردد عن هتاف جمهور نادي الزمالك بإسمها في مبارة النادي الأخيرة أمام فريق سيراميكا كليوباترا ولكنها تعتز بتشجيعها لنادي الزمالك وأنها من جماهيره.

وأكدت هدى احترامها الشديد لكل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها الكروية وأنها تفضل مشاهدة مباريات الزمالك في بيتها مع الأسرة على الرغم من تشجيع والدتها للنادي الأهلي بشدة

أحدث اعمال هدى الإتربي المنتظرة

يذكر أن هدى الاتربي تنتظر قريبا عرض فيلم "بيج رامي" التي تشارك في أحداثه

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.