بدء ورشة عمل مدربي المنتخبات

بدأت اليوم ورشة عمل مدربي المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى غدٍ وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر في إطار التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

وحرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد على الترحيب بالضيوف والمشاركين.

يشرف على أعمال الورشة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وشارك فيها وفد اماراتي يتكون من جمال الحساني مدير التطوير بالاتحاد الاماراتي والدكتور زكريا العوضي و ناصر خميس المحاضرين بالاتحادين الآسيوي والإماراتي والاسيوي ، بالإضافة إلى الجانب المصري بحضور د. جمال محمد علي مدير إدارة المدربين و عصام الحضري المشرف على مدربي حراس المرمى بالمنتخبات الوطنية و محمود فايز المشرفعلى محللي آداء المنتخبات الوطنية.

وحضر من مدربي المنتخبات الوطنية كل من: وائل رياض و شريف عبدالفضيل و أمير عبدالحميد و أمجد رفاعي و إبراهيم عبدالجواد وأحمد رؤوف ومحمد شوبير.