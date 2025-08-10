غسل أموال في العقارات والسيارات.. البلوجر أوتاكا يواجه كوكتيل اتهامات

باشرت جهات التحقيق مع البلوجر أوتاكا ووجهت إليه تهمة غسل الأموال، وذلك بعد إثبات وجود عقارات وسيارات باسمه.

ووجهت له جهات التحقيق اتهامات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وحيازة مواد مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته ( كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق