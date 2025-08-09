الخارجية الفلسطينية: إعادة احتلال غزة بالكامل يندرج ضمن السياسة التوسعية الإحلالية

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل يندرج ضمن السياسة التوسعية الإحلالية التي تتبعها إسرائيل منذ عام 1948، مشيرة إلى أن ما يجري اليوم يمثل استمرارًا لنهج يستهدف إبادة القطاع، وقد حظي بموافقة علنية من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ما يكشف بوضوح أهداف الاحتلال الموجهة ضد المدنيين.

ودعت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وقف فوري للعدوان على قطاع غزة، وحثت المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف الحرب، محذرة من أن تنفيذ خطة الاحتلال الكامل للقطاع سيؤدي إلى كوارث أكبر مما يشهده الفلسطينيون حاليًا.

إعادة غزة إلى يهوديتها

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية، أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير السكان وإحلالهم، تحت ذريعة إعادة غزة إلى يهوديتها المزعومة، عبر تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية لجعلها غير قابلة للحياة، وبالتالي دفع السكان لمغادرتها، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بـ«التهجير الطوعي» في غزة، مشددة على ضرورة العمل مع الدول العربية لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتوفير مقومات الصمود لهم.