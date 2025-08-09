قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل توسعة أقدم طريق في محافظة الإسكندرية .. صور

الطريق بعد التطوير
الطريق بعد التطوير
أحمد بسيوني

أعلنت محافظة الإسكندرية عن البدء في تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بدايةً من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية باستكمال مراحل استراتيجية وخطة المحافظة للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية، واستجابةً لشكاوى المواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم ان المشروع يتضمن إضافة ٤ حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات (4 حارات في كل اتجاه)، بما يحقق سيولة مرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بالكثافة المرورية.

ويتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى منها فى المسافة من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، وتستغرق مدة تنفيذها 45 يوماً بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.

ونوهت المحافظة إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين من وجود إصابات بعدد من الأشجار وتعرضها للتآكل بما يمثل خطورة على المارة والمركبات، سيتم استبدال هذه الأشجار ، أسوةً بما تم بمشروعات التحسينات المرورية السابقة وذلك بزراعة أنواع ملائمة تضيف لمسات جمالية مثل أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان وذلك بالجذر الوسطي.

 أما بالنسبة للأرصفة علي جانبي الطريق تم اختبار أشجار لا تعيق حركة المشاة ومنتظمة النمو حتي لا تتعارض مع واجهات المباني والخدمات مثل شجرة السرو الإيطالي مع التدعيم بشجيرات مثل التويا والجهنمية وكذلك النباتات العطرية والزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بأعمال التشجير وفق الهوية البصرية للطرق.

أكدت محافظة الإسكندرية أن أعمال التوسعة الجديدة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى الناجحة من أعمال التحسينات بمنطقة تقاطع الغزالتين وكلية الهندسة والإبراهيمية، إلى جانب توسعة شارع جواد حسني.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين وقائدي المركبات التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية الصادرة عن الأجهزة التنفيذية وادارة المرور بالإسكندرية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يضمن سلامة الجميع ويسهم في سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية احمد خالد طريق الحرية توسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

بحضور المفتي .. جامعة عين شمس تمنح ذو النورين درجة الماجستير

بالصور

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

طريقة عمل صينية السمك في الفرن بمذاق شهي

السمك
السمك
السمك

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

القلب
القلب
القلب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد