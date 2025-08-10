بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين

أكد البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، أن تعادل فريقه أمام مودرن سبورت في افتتاح مشوار الدوري الممتاز يُعد أمرًا طبيعيًا، نظرًا لصعوبة المباريات في هذه المرحلة المبكرة من الموسم. وأوضح أن الفرق دائمًا ما تواجه تحديات في الأسابيع الأولى، وهو ما يجعل النتائج متقاربة.

رفض التعليق على آراء الإعلام

أبدى ريبيرو تحفظه على أسلوب تناول وسائل الإعلام في مصر لتصريحات المدربين، مشددًا على أنه لا يرغب في أن يكون محور رد فعل على آراء الصحفيين أو البرامج الرياضية.

وقال: “لا أريد أن تعتاد وسائل الإعلام في مصر على أن يقول الصحفي رأيه وأنا أعلق عليه. أنتم أحرار في تحليل المباريات وإبداء وجهات نظركم، سواء كانت شخصية أو تابعة لوسائل إعلامكم، أما أنا فسأركز على عملي فقط”.

الحاجة لمراجعة الأهداف

أوضح المدير الفني للأهلي أنه لم يتمكن بعد من تحليل الأهداف التي استقبلها الفريق بشكل كامل، مؤكدًا أنه سيعود لمشاهدتها مجددًا للتعرف على الأخطاء الفنية التي أدت إلى وقوعها. وأضاف: “لا أستطيع الحكم بدقة قبل مراجعة اللقطات، فالتقييم العادل يحتاج إلى المشاهدة والتحليل”.

الهدف الأول.. خطأ المهاجمين وليس الدفاع

تطرّق ريبيرو إلى الهدف الأول الذي سجله مودرن سبورت، مبينًا أنه جاء من رمية تماس، وهو ما يكشف عن مشكلة في التغطية الأمامية أكثر من الدفاع الخلفي. وأكد: “الهدف ليس خطأ خط الدفاع كما يعتقد البعض، بل هو خطأ المهاجمين الذين لم يعودوا للتغطية، ما منح الخصم المساحة للتحرك وصناعة الفرصة”.

التركيز على التحسين

اختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل في هذه المرحلة لا يدعو للقلق، وأن الأهم هو العمل على معالجة الأخطاء وتطوير الأداء تدريجيًا مع تقدم الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الجودة والخبرة اللازمة للعودة إلى الانتصارات.