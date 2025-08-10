قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق بمطعم في شبرا الخيمة
دعاء لمن يُريد السفر للعمل .. ردّد 10 كلمات وابدأ في تجهيز حقائبك
"بلاش غش ولا موبايلات"..تحذير عاجل من التعليم لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية
بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة
بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص
أحمد بلال: الأهلي فقد شخصيته أمام مودرن سبورت.. و«ريبيرو» يستحق 4 من 10
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
بعد وفاة الطالبة الأولى على دفعتها .. هل الحسد يُسبّب الموت؟
إعلام فلسطيني: شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع مودرن سبورت
تنطلق السبت القادم| 10معلومات رسمية عن امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
محافظات

أخبار جنوب سيناء.. السكرتير العام بطريركية القدس يزور سانت كاترين.. وبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

زيارة سكرتير بطريركية القدس
زيارة سكرتير بطريركية القدس
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة العديد الاحداث والفعاليات اهمها بدء العمل في  امتحانات الشهادة الإعدادية في 19 لجنة علي مستوي محافظة جنوب سيناء.

كما زار السكرتير العام بطريركية القدس القدس دير سانت كاترين والتقي رهبان الدير 

واليكم الاخبار بالتفاصيل.. 

انطلقت امس السبت بمدارس جنوب سيناء الإعدادية امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في 19 لجنة علي مستوي محافظة جنوب سيناء. 

و كان أكد  عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المطبعة السرية ولجنة النظام والمراقبة ولجنة الادارة وشئون الطلاب قد أتمت  كافة الاستعدادات لبداية امتحانات الدور الثانى انطلقت  مشيرا  أن هناك ما يقرب من 1220 طالب وطالبة لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى بتعليم جنوب سيناء  تم توزيعهم بكافة مدن جنوب سيناء بمعدل 4 لجان بمدينة طورسيناء و3 لجان بمدينة رأس سدر ولجنتان بمدينة  شرم الشيخ ومثلهم بمدن دهب ونويبع و كاترين و أبورديس وأبو زنيمة .

وأضاف  عصام رجب مدير التعليم العام بديوان المديرية أنه  تم إخطار جميع الادارات التعليمية بمقرات اللجان  فى كل مدينة حتى يتسنى  لها إخطار الطلاب  بالأماكن التى ستكون مقراً لأداء الامتحانات وفقا للجدول المرفق .

أجرى أريستارخوس، السكرتير العام لبطريركية القدس وأسقف القبر المقدس في اليونان، والوفد المرافق له، اليوم السبت، زيارة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء، لتفقد معالمة السياحية الدينية والتاريخية.

وقال الدكتور محمود عثمان، بمنطقة آثار سانت كاترين، إن السكرتير العام لبطريركية القدس، والوفد المرافق له حرصوا على لقاء قساوسة الدير، وأجروا جولة داخل أقدم ثاني أديرة العالم، تققدوا خلالها الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، ومكتبة الدير، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى،  واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والمعالم السياحية التي يحويها.

وأكد أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أشاد بتاريخ وعراقة الدير، والروحانيات التي تتميز بها سانت كاترين بوجه عام، مؤكدا أن دير سانت كاترين يعد شاهد على التاريخ الديني على أرض سيناء.

ؤأضاف أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أثنى على تناغم العلاقة بين قساوسة الدير، مواطني مدينة سانت كاترين،  مشيرا إلى أن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين دليل على التسامح  بين أطياف المجتمع المصري.

وأشار "عثمان"، إلى أن دير سانت كاترين بجنوب سيناء يعد محطة هامة لمحبي. 

