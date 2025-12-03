اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الإسكندنافية الشهري بسودرتاليا

عُقد عقب القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس بمدينة سودرتاليا بستوكهولم، اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الإسكندنافية الشهري، برئاسة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباکير، أسقف كرسي الدول الإسكندنافية ورئيس مجمع كهنتها، وبحضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية والكنسية والروحية داخل الإيبارشية، بما يسهم في دعم العمل الكنسي وتنمية الخدمة في ربوعها.

وفي سياق آخر ، صلى صاحبا النيافة الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة (إحدي كنائس القطاع)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة ٢٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٩ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بها.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.