وكيل تشريعية الشيوخ: مصر تكتب فصلًا جديدًا بتاريخ الصناعة العسكرية عبر «إيديكس 2025»

أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالافتتاح العالمي الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعرض «إيديكس 2025»، مؤكدًا أن مصر دخلت رسميًا إلى مسرح الدول المؤثرة في الإنتاج العسكري عالميًا، بعد سنوات من التطوير المستمر والاستثمار في العقول والخبرات.

وقال "الشريف"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن مصر أصبحت تمتلك قاعدة صناعية عسكرية حديثة مدعومة بكفاءات بشرية هندسية تضاهي كبرى الدول المصنعة للسلاح، موضحا أن هذا المعرض أكد مجموعة من الحقائق، في مقدمتها عودة مصر إلى خريطة صناعة السلاح العالمية، وهو حدث تاريخي يعكس رؤية القيادة السياسية، وأن الصناعات الدفاعية تقوم على البحث العلمي المحلي وليس فقط التعاون الدولي، ومصر أصبحت مركزًا للتعاون العسكري بين الشرق والغرب عبر شراكات ضخمة.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن “إيديكس” يعزز ثقة المستثمرين العالميين في الصناعة الدفاعية المصرية، وأن التكامل بين القوات المسلحة والصناعة الوطنية قاد طفرة نوعية غير مسبوقة.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن مصر أصبحت تمتلك القدرة على إنتاج سلاح حديث يليق بمكانتها ويحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير معًا.

ووجه التحية والتقدير لكل من ساهموا فى تنظيم هذا المعرض الذى أكد للعالم كله قدرة مصر الفائقة فى الدخول فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية العالمية والمهمة والحديثة.