403 من أمناء الخدمة يشاركون في لقاء روحي بحلوان بقيادة الأنبا ميخائيل

نظّمت لجنتا الطفولة وإعدادي وثانوي، اللقاء الروحي الثاني لأمناء ومساعدي أمناء هذه المراحل، تحت شعار “كبناء حكيم”، وذلك بكنيسة السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان.

حضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وشارك معه ٢٤ كاهنًا من مجمع الإيبارشية، إلى جانب ٤٠٣ من أمناء الخدمة.

محاضرات روحية

وجاء محور اللقاء حول الآية (١كو ٣: ١٠):

“حَسَبَ نِعْمَةِ اللهِ الْمُعْطَاةِ لِي كَبَنَّاءٍ حَكِيمٍ قَدْ وَضَعْتُ أَسَاسًا، وَآخَرُ يَبْنِي عَلَيْهِ. وَلَكِنْ فَلْيَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ كَيْفَ يَبْنِي عَلَيْهِ”.

وتضمّن اللقاء محاضرتين:

• “التبعية للمسيح” لنيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.

• “خادم حسب قلب الله” للدكتور أشرف بسكالس، الخادم بأسقفية الشباب.

كما تم خلال اللقاء توزيع كتاب مبادرة “شبابنا بتقرأ” لشهر Q3/2025 بعنوان “قانون الإيمان” لقداسة البابا شنودة الثالث.

وشجّع نيافة الأنبا ميخائيل الخدام على الاشتراك في المبادرة، وقراءة الكتاب، وتبسيطه وشرحه للمخدومين في مدارس الأحد.