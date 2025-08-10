مي عمر بإطلالة صيفية ورسالة عن الحرية على الشاطئ

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية مايوه أسود مع كاش مايوه باللون الوردي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أثناء جلوسها على الرمال.

وأرفقت مي الصور بتعليق جاء فيه: «أردت إجازة لا أضطر فيها لارتداء الفساتين الفاخرة والعلامات التجارية طوال الوقت.. إجازة أستطيع فيها المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة.. روح حرة».

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عمر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة من اللون الوردي اللامع للشفاه.

واختارت مي عمر أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.



