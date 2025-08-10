قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن غزة
كأس الكونفدرالية الإفريقية.. دعم مالي لكل فريق مشارك| ما السبب؟
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة
قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا | صور
البث الإسرائيلية: سموتريتش هدد نتنياهو بتفكيك الحكومة والتوجه للانتخابات
قد تمتد لستة أشهر.. تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة
17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر بإطلالة صيفية ورسالة عن الحرية على الشاطئ

مي عمر
مي عمر
منار نور

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية مايوه أسود مع كاش مايوه باللون الوردي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أثناء جلوسها على الرمال.

وأرفقت مي الصور بتعليق جاء فيه: «أردت إجازة لا أضطر فيها لارتداء الفساتين الفاخرة والعلامات التجارية طوال الوقت.. إجازة أستطيع فيها المشي حافية القدمين، والاسترخاء تحت شجرة، والشعور بمزاج الصيف الحقيقي، وأن أكون حرة.. روح حرة».

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي عمر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة من اللون الوردي اللامع للشفاه.

واختارت مي عمر أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.


 

مي عمر الصيف اطلالة بسيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الحريق

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم وعدد من الباكيات بشبرا الخيمة

أرشيفية

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في إنهاء حياة بائع في عين شمس

جثة

التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى مشاجرة بكفر شكر

بالصور

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

علياء قمرون
علياء قمرون
علياء قمرون

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها
\محتوى خادش للحياء ..10 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد