ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025: حضور مقابلات عمل

حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

الجزء الثاني من اليوم حاسم لمن هم جدد في علاقة عاطفية. اقضِ وقتًا أطول مع شريكك وراعِ مشاعره الجزء الثاني من اليوم مناسب للتصالح مع حبيب سابق، وستكون النساء محظوظات لإدخال السعادة إلى العلاقة. 

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء ركوب الدراجات النارية أو ركوب الحافلة. قد يُصاب بعض الأطفال بكدمات أثناء اللعب اليوم. كما يجب عليك توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

 خصص الجزء الثاني من اليوم لحضور مقابلات العمل، وسيتلقى من يعتزم السفر لأغراض العمل أخبارًا سارة. ستتاح للطهاة، ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، والمصممين، والأكاديميين فرص للانتقال إلى الخارج. سيسعد رواد الأعمال الذين يبحثون عن خيارات جديدة لزيادة أرباحهم برؤية فرص جديدة. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

خطط لمفاجأة بسيطة، كرسالة لطيفة أو هدية صغيرة، الإنصات الجيد يكشف عن مشاعر أعمق ويقوي علاقتكما، دع الضحك والصراحة يملأان وقتكما معًا، ليخلقا مساحة دافئة للمودة.. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

تبدو الأمور المالية في غاية السهولة عندما تتابع إنفاقك بعناية، دوّن نفقاتك وقارنها بميزانيتك لضمان استمرارية الإنفاق. ابحث عن طرق بسيطة للادخار، مثل إعداد القهوة في المنزل أو تخفيض الاشتراكات الإضافية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

